Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 20:51Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağrı’nın manzarası fotoğrafları süsledi
Kardan arınmaya başlayan Ağrı fotoğraf karelerini süsledi. Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı’da bu yıl kar yağışının az olması ve yerde uzun süre kalması, baharın erkenden hissedilmesine neden oldu.
Kentin birçok noktasında neredeyse hiç karın olmaması fotoğraf karelerini süslerken ortaya nostaljik görüntüler çıkardı.
Etiketler: Ağrı
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