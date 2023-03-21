"Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" etkinlikleri kapsamında merkeze bağlı Alıçören köyünde "6 Şubat Deprem Şehitleri Ormanı" oluşturulması dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Erkan Kılıç, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, personel ve vatandaşların yanı sıra KYK yurtlarında misafir edilen depremzedelerin katıldığı törende, afette ölenleri temsilen kent genelinde dikimi planlanan 50 bin 96 fidandan bir kısmı dikildi.

Protokol üyelerinin yanı sıra afet bölgesinden gelen vatandaşlar, yaşamını yitiren aileleri, akrabaları ve arkadaşlarının anısına fidanları toprakla buluşturdu.

Şentürk, depremzede vatandaşların acısını paylaşmaya gayret ettiklerini belirterek, "Bu yılki etkinliğimize halkımızın yanı sıra deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızı da davet etik. Yaklaşık 300 depremzede buraya gelerek bizlerle fidan dikti. Onlar da çok memnun kaldılar" dedi.





Enkaz altında ölen 2 çocuğunun anısına fidan dikti

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü İşletme Pazarlama Şube Müdürü Abdulselim Gökçe de depremde kaybettiği 2 çocuğu için fidanları toprağa kavuşturduğunu söyledi.

Bölge müdürlüğündeki lojmanın yıkılması sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 2 çocuğunu Hatay'da defnettiklerini aktaran Gökçe, bu yolla onların adını ve anılarını yaşatmak istediklerini dile getirdi.

Malatya'dan gelen Yusuf Karaca da etkinlikle, hayatını kaybedenleri anma imkanı bulduklarına değinerek, "Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Bizim 4 evimiz vardı. Dördü de yıkıldı. Ama can kaybımız yok" diye konuştu.

Kayınpederini kaybeden Fatih Koç da etkinlikte onun adına fidan diktiklerini kaydetti.