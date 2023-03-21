Rüstempaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan H.T'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş edildi.

H.T. bacağına isabet eden mermilerle yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık personeli, yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.