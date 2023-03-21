Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 19:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da bir kişi silahla yaralandı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.
Rüstempaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan H.T'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ateş edildi.
H.T. bacağına isabet eden mermilerle yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık personeli, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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