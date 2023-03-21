Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı 20:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da uyuşturucu operasyonları
Aksaray'da düzenlenen 8 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde 1-20 Mart'ta 8 operasyon düzenledi.
Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile 2 tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Etiketler: Aksaray
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