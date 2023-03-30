Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ilçeye bağlı Gözaydın köyünde küçükbaş hayvanların bulunduğu ahırın çatısı uçtu.

Ahırdaki hayvanların ise zarar görmediği öğrenildi.

Ahırın sahibi Erdal Gürbüz, rüzgarın şiddetli olduğunu belirterek, "Evdeydim, rüzgarın sesini duydum. Hanım dışarıya çıktığında bana çatının kalktığını söyledi. Hayvanlarımız içerideydi, Allah'tan onlara bir şey olmadı. Çok kötü bir rüzgardı, ben böylesini hiç görmedim" diye konuştu.