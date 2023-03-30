Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 16:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı'da şiddetli rüzgar ahırın çatısını uçurdu
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ilçeye bağlı Gözaydın köyünde küçükbaş hayvanların bulunduğu ahırın çatısı uçtu.
Ahırdaki hayvanların ise zarar görmediği öğrenildi.
Ahırın sahibi Erdal Gürbüz, rüzgarın şiddetli olduğunu belirterek, "Evdeydim, rüzgarın sesini duydum. Hanım dışarıya çıktığında bana çatının kalktığını söyledi. Hayvanlarımız içerideydi, Allah'tan onlara bir şey olmadı. Çok kötü bir rüzgardı, ben böylesini hiç görmedim" diye konuştu.
Etiketler: Ağrı
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