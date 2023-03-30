Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Adıyaman'da görevli komandolar, arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşların da ihtiyaçları olduğu her yerde oldu.



Bitlis'te konuşlu 10'uncu Komando Tugayı tarafından Adıyaman Besni’de şehit aileleriyle bir araya gelerek iftar yaptı. Mehmetçik İftar Çadırı’nda iftar yemeğinin ardından dualar okundu. Bitlis 10’uncu Komando Tugayı iftar yemeği sonra şehit aileleriyle sohbet edip çay ikramında bulundu.