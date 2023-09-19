Az Bulutlu 25ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.09.2023 15:44

Ağrı’da gaziler anıldı

Ağrı’da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Ağrı’da gaziler anıldı

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Abide Meydanı’nda düzenlenen program, şehit ve gazilerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve beraberindekilerin Hava Şehitliğine karanfil bırakılmasının ardından merkez şehitliğinde şehit kabirleri ziyaret edildi. Ağrı Burçin Uysal Öğretmenevinde şehit yakınları be gazilere verilen yemek programında konuşan Vali Mustafa Koç, Gazi ve şehitlerin öneminden bahsederek fedakarlıkları için teşekkür etti.

Düzenlenen programa 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Erhan Cesur, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, gaziler ve beraberindekiler katıldı.

ETİKETLER
Ağrı
Sıradaki Haber
Batman'da doğaseverler Zore Kanyonu'nda yürüyüş yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:29
Guterres: Uluslararası kurumlar için reformun alternatifi daha fazla bölünmedir
16:19
Depremzede üniversite öğrencileri umreden döndü
16:11
OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
16:10
Başakşehir'de İETT otobüsü devrildi
16:22
Azerbaycan: Hedefimiz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü
16:27
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Yasa dışı bölücü kukla rejim kendini feshetmeli
Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nden "Gaziler Günü"nde Anıtkabir'e ziyaret
Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nden "Gaziler Günü"nde Anıtkabir'e ziyaret
FOTO FOKUS
Azerbaycan Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı
Azerbaycan Karabağ'da antiterör operasyonu başlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ