Ağrı’da gaziler anıldı

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Abide Meydanı’nda düzenlenen program, şehit ve gazilerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve beraberindekilerin Hava Şehitliğine karanfil bırakılmasının ardından merkez şehitliğinde şehit kabirleri ziyaret edildi. Ağrı Burçin Uysal Öğretmenevinde şehit yakınları be gazilere verilen yemek programında konuşan Vali Mustafa Koç, Gazi ve şehitlerin öneminden bahsederek fedakarlıkları için teşekkür etti.

Düzenlenen programa 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Albay Erhan Cesur, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol, gaziler ve beraberindekiler katıldı.