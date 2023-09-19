Batman'da doğaseverler Zore Kanyonu'nda yürüyüş yaptı

Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü işbirliğinde bir araya gelen 77 doğasever, ilçedeki Zore Kanyonu'nda yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşe katılan Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mahmut Balkan, etkinlikte güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Burası bölgemizin gezilecek en güzel yerlerinden biri, doğası, havası ve suyu muhteşem." dedi.

Kulüp üyesi Eray Karahan da düzenledikleri etkinliklerle bölgenin güzel yerlerini keşfettiklerini anlattı.

Yürüyüşte yer alan ziraat mühendisi Mehmet Şirin Zengin ise kanyonun bir doğa harikası olduğunu aktararak, "Çok güzel bir doğa. Herkesi buraya davet ediyoruz." diye konuştu.