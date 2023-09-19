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Güncel
İHA 19.09.2023 15:16

Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 11 gözaltı

Yalova’da polis tarafından düzenlenen operasyonlarda toplam 11 şahıs gözaltına alındı.

Yalova’daki uyuşturucu operasyonlarında 11 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent geneli, geçiş güzergâhlarında uyuşturucu madde sevkiyatı ve ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, İstanbul ve Bursa illerinden kara ve deniz ulaşım yolları ile Yalova’ya uyuşturucu madde getirebilecekleri değerlendirilen ve tespit edilen araçlar üzerinde yapılan çalışmalarda. Y.S., Y.E., İ.H.A., F.B.E., A.A., N.P., M.P., G.A., C.A., M.B.K. ve Y.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin araçları, ikametgâhları ve üzerlerinde yapılan aramalarda farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, hassas terazi, 4 tabanca, 54 adet tabancalara ait fişek ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 271 bin 900 Türk Lirası’na el konuldu.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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