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Güncel
AA 19.09.2023 14:34

Yozgat'ta Gaziler Günü törenle kutlandı

Yozgat'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yozgat'ta Gaziler Günü törenle kutlandı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşundu bulunulup İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Teğmen Mutlu Erdoğan, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı, öğrenciler şiir okudu.

Törenin ardından Vali Mehmet Ali Özkan ve il protokolü, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Etkinliğe Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Recep Sevgili, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, daire müdürleri, askeri personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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