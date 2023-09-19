Sivas'ta Gaziler Günü törenle kutlandı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Yılmaz Şimşek, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Önder Özcan, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Fuat Ahıskalı, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı(nın okunmasının ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ahıskalı, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Vali Şimşek ise şeref defterini imzalayarak, yazdığı mesajı okudu.

Şimşek, aziz vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğrunda şehit olmayı göze almış kahraman gazilerin, ülkenin medarı iftiharı, vatanseverliğin yaşayan abideleri olduğunu söyledi.

Gazilerin gününü tebrik eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Türk milletinin tarihi, geçmişten bugüne onur duyduğumuz üstün zaferlerle doludur. Bu zaferleri, vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimizin varlığına borçluyuz. Her karışı şehit kanları ile sulanan bu kutsal vatan topraklarımız üzerinde huzur içerisinde yaşayan milletimizin her bir ferdi, size ve silah arkadaşlarınıza müteşekkirdir."

Törene, daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.