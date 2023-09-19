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Güncel
AA 19.09.2023 14:57

Afyonkarahisar'da Gaziler Günü kutlandı

Afyonkarahisar'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Afyonkarahisar'da Gaziler Günü kutlandı

Afyonkarahisar'da da Kocatepe Parkı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Yusuf Aytaç Hürkal, törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törene Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Vekili Elif Süzme, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, askeri erkan ve gaziler katıldı.

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