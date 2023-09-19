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Güncel
İHA 19.09.2023 15:20

Yabancı uyruklu öğrenciler Bayburt'u gezdi

Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı Gençlik Hareketliliği Projesi dahilinde Bayburt Üniversitesinde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, Bayburt'ta bir hafta boyunca çeşitli etkinliklere katıldı.

Yabancı uyruklu öğrenciler Bayburt'u gezdi

Erasmus programı çerçevesinde İspanya, Portekiz, Romanya, Yunanistan ve Türkiye’den 36 öğrenci, Bayburt kültürüyle tanışma imkanı buldu. Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen program dahilinde 5 farklı ülkeden gelen 36 öğrenci, 12-20 Eylül tarihlerinde Bayburt'ta bir araya geldi.

Proje kapsamında farklı ülkelerden şehre gelen katılımcılar, ilk gün semt sahasında halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma, yakan top oyunlarına katılarak doyasıya eğlendi. 2'nci gün müze gezisine katılan öğrenciler, müzede düzenlenen programları yakından takip etti.

Programın 3'üncü gününde ise dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en hızlı akan nehri özelliğine sahip Çoruh Nehrinde rafting yapıldı. Son olarak Aslandağ Vilayet Ormanında doğa yürüyüşü yapan öğrenciler, 3 kilometre yol yürüdükten sonra müzikli etkinliğe katıldı.

Doğa yürüyüşünü eğitmenleri gözetiminde tamamlayan öğrenciler, ardından Aslandağı mesire alanında yakılan mangalla karınlarını doyurup, müzikli etkinliklerle günü tamamladı.

Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı Gençlik Hareketliliği Projesi dahilinde, 5 ülkeden 36 katılımcıyla birçok etkinliğe katılarak keyifli vakit geçirdiklerini ifade eden Erasmus Plus proje eğitmeni Almira Melodi Solak, "Toplam 36 kişiyiz, bu 1 hafta boyunca katılımcılarımızla Bayburt'ta engelli bireylerin spora dahil edilmesi kapsamında etkinlikler gerçekleştirdik. İlk gün Türklerin geleneksel sporlarından halat çekme, çuval yarışı, yumurta taşıma şeklinde oyunlarımız vardı, bunları antrenörlerimiz eşliğinde gerçekleştirdik. Bunların haricinde ikinci günden itibaren hem dahil etmeyle ilgili workshoplarımız, içerik etkinliklerimiz oldu hem de Kenan Yavuz Etnografya müzemize gezimiz oldu. Oradaki festivale dahil olduk, festival kapsamında katılımcılarımız buranın gelenek ve göreneklerini gördüler, buranın yerel insanlarıyla tanışma fırsatı buldular ve dahil etme adına geniş kapsamlı bir etkinlik gerçekleştirmiş olduk. Sonraki günlerde rafting etkinliğimiz oldu, Çoruh Nehri üzerinde katılımcılarımızın her biri liderler eşliğinde rafting yaptılar. Bugünde Aslandağı alanında trekking etkinliğimiz var, yürüyüşlerin ardından burada mangal yakıp, yemeğimizi yiyip döneceğiz" dedi.

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