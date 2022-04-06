Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 11:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliye adli işlem yapıldı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphe üzerinde durdurduğu otomobil ile şüphelilerin adreslerinde yaptığı aramada, 3 tabanca, uyuşturucu haplar, bir miktar metamfetamin, bıçak, hassas terazi ile çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Araçtaki A.E.D, Y.G. ile F.Ö'ye "uyuşturucu madde kullanmak" ve "polis mukavemet" suçlarından adli işlem uygulandı.
Etiketler: Afyonkarahisar Uyuşturucu
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