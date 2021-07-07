Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da köpeğin saldırdığı kız çocuğu yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, sevmeye çalıştığı sokak köpeği tarafından ısırılan kız çocuğu yaralandı.
Stadyum Mahallesi'nde 6 yaşındaki Narin ve 8 yaşındaki ağabeyi Turan Yüksel, bir sokak köpeğini sevmeye çalıştı.
Bu sırada köpeğin saldırgan davranması üzerine Turan Yüksel kaçtı ancak Narin Yüksel, başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden ısırıldı.
Hastaneye kaldırılan ve başına 6 dikiş atılan küçük kız tedavi edilirken, köpek belediye ekipleri tarafından rehabilitasyon merkezine götürüldü.
Etiketler: Afyonkarahisar
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