Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kıraathaneye silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kıraathaneye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
İstiklal Caddesi'ndeki bir kıraathaneye, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli dışarıdan tabancayla ateş açıp kaçtı.
Saldırıda, kıraathanede oturan 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Adana
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