Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 2 müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında, 2 müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Şeyh Mahallesi Yusuf Efendi Sokak'taki Hatice Celesun'un ikamet ettiği 2 katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede Raşit Taşkıran'ın oturduğu eve de sıçradı.
Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, eski Muğla evlerinin bulunduğu bölgedeki dar sokaklar nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşabildi.
Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında 2 müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
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