Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 16:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akbank erişim sorunu ne zaman düzelecek? Akbank'tan yeni açıklama....
Akbank, hizmet kesintileri ile ilgili açıklama yaptı. Akbank erişim sorunu ne zaman düzelecek? Akbank, ilerleyen saatlerde sistemleri kademeli olarak devreye almayı hedeflediklerini duyurdu.
Akbank'tan yapılan açıklamada, "Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz" denildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz."
"Herhangi bir güvenlik problemi yaşanmamaktadır"
Bankadan sabah yapılan açıklamada, banka ve müşterilerin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunamadığı belirtilmişti.
Son Haberler
- 18:15
- 18:05
- 17:57
- 17:50
- 17:49
Sıradaki Haber
Uşak'ta kabuğu parçalanan kaplumbağa tedavi altına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz