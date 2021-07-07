Uşak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uşak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yol kenarında kabuğu parçalanarak yaralanmış halde bir kaplumbağa buldu.

Yaralı kaplumbağanın kırılan kabuklarına yaklaşık 2 saat süren operasyonla serklaj teli ile dikiş atıldı. Bu bölge, sorunsuz birleşmesi için alçıya alındı.

Barınakta gözetim altında tutulan kaplumbağa tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacak.