Pandemi nedeniyle acemi eğitimlerini İl Jandarma Komutanlığında tamamlayan 23 er ve erbaş ile Muhammed Ali, silah ve bayrak üzerine el koyarak yemin etti.

Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, konuşmasında, ant içerek asker olan Mehmetçiklerden görevlerini yerine getirirken yollarının Atatürk'ün yolu, rehberlerinin de Cumhuriyet yasaları olması gerektiğini belirtti.

Erol, “Şanlı bayrağımız ve namus olarak nitelendirdiğimiz silah üzerine el koyarak gür sesiniz ile içtiğiniz andınızı hayatınız boyunca hiçbir an unutmayın. Ülkeye hizmet sadece kışlalarla sınırlı değildir. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanun ve nizamı, doğruluğu ve dürüstlüğü hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden, yeminize bir ömür boyu sadık kalacağınızdan hiçbir kimsenin şüphesi yoktur. Unutmayın, ne iş yaptığınızın bir önemi yoktur, vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır." diye konuştu.

Erol'un konuşmasının ardından askeri geçitle tören sona erdi.

Sembolik terhis belgesini Kıdemli Albay Hüsamettin Erol'dan alan engelli Muhammed Ali Şahin, asker olma hayalini gerçekleştirdi için mutlu olduğunu söyledi.

Şahin, “Kayseriliyim, Nevşehir’de yaşıyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Buraya vatani görevimi yapmaya geldim. Elimden geldiğince, vatanıma ve milletime sadakatli olacağım, bundan kimsenin şüphesi olmasın.” diye konuştu