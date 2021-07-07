Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir yılda Diyarbakır Surları'nın restorasyonundan, kent merkezi ve kırsal yollara, park, bahçe ve bulvarların çevre düzenlemesinden gençlik ve spor yatırımlarına kadar her alanda çalışma yürütüldü.

Kent merkezi ve ilçelerde 410 milyon 830 bin liralık yatırımla 80 proje hayata geçirildi.

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanı olan ve Diyarbakırlılar için önemli bir yere sahip Keçi Burcu sanat merkezi olarak düzenlendi, girişindeki küçük meydan sanat etkinlikleri için açık fuaye alanı şeklinde tasarlandı.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca, burcun giriş kotunun düzeltilmesi amacıyla müze denetiminde yapılan kazılarda sur duvarları özgün temel kotuna kadar inildi.

Sur duvarlarındaki doku kaybını belirleyen ekipler, duvarın sağlam bölüme kadar özgün harçlı moloz ile dolgu yaptı, özgün dokuyla uyumlu duvar ördü. Önceden yıkılmış 53 numaralı burç içerisindeki toprak temizlenerek duvarlar ortaya çıkarıldı.

Ziyaretçilerin, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'ni izleyebilmeleri için burca ahşap platform yerleştirildi.

Surların ayakta kalan 99 burcundan 24'ünde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Tarihi Sur ilçesinde yer alan ve kentteki ilk Osmanlı eseri olan Fatih Paşa (Kurşunlu) Camisi meydanını daha estetik hale getirmek için çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi.

Meydana, 50 çınar, 30 şeker akçaağaç, 250 Muhammedi gül, 1500 farklı türde gül, 500 top mazı, 500 kartopu, 500 alev, 500 Çin ardıcı çalısı dikildi.

Zeminine kente özgü ve mekanın doğasına uygun 800 metrekare bazalt bordür, 800 metrekare bazalt oluş taşı ve 2 bin 500 metrekare de küptaş döşenirken ışıklandırma için dekoratif aydınlatma direkleri kullanıldı.

Kente estetik bir görünüm kazandırmak için çalışma yürüten ekipler, Havaalanı Yonca Kavşağı'nı yeniden düzenledi. 170 bin metrekare alanda 3 bin 104 ağaç, 55 bin çalı dikildi. 2 su deposu ve 150 bin metrekare alana sulama tesisatı ve drenaj hatları çekildi.

Kent merkezinde vatandaşın yoğun olarak kullandığı, Dr. Ahmet Bilgin, Mir Cembelli Bulvarı ile Rızvan Ağa, Evrim Alataş, Ahmet Kaya, Avşin, Mastfroş, Rıha, Hilar, Dr. Yusuf Azizoğlu, Cemiloğlu, Bediüzzaman, Hayati Avşar, Ahmet Arif, Dr. Şeref İnalöz, Mimar Sinan, Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu caddeleri ve Kumlu sokakta asfalt yenileme çalışmaları yürütüldü.

Kırsala 1200 kilometre yol hedefiyle çalışma yürüten ekipler, Çüngüş, Ergani, Hani, Kulp, Çınar ve Kayapınar ilçelerinde planlanan sathi kaplama ve parke döşeme çalışmalarını tamamladı.

Ekipler, kentin 17 ilçesindeki grup mahalle yolları ve bağlantılarındaki 26 noktada alt temel, stabilize, dolgu, menfez, yol genişletme, sanat yapıları ve büz döşeme çalışması yapıyor.

Altyapı çalışmaları tamamlanan yerlerde sathi asfalt kaplama işlemine başlanacak.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde üniversite ve lise öğrencileri için Konuk Evi Kız Öğrenci Yurdu ve Akademi Lise açıldı.

Gençlerin ve çocukların sosyalleşmesi ve eğitimlerine yardımcı olması amacıyla Hani, Silvan ve Bismil'de açılan Bilgi Evi ve Akademi Liselerde ise öğrenci kayıtları alınmaya başlandı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçilere destek vermek için kırsal mahallelerde bulunan 22 Hayvan İçme Suyu (HİS) göletinin bakım ve onarımını tamamlayarak çiftçilerin hizmetine sundu.

DİSKİ'den 261 milyon 499 bin lira yatırım

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşlara temiz ve sağlıklı içme suyu ulaştırmak için kent merkezinde 7 gün 24 saat esasına göre yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Kent merkezinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hatları için 22 projeye 145 milyon 801 bin 937 lira ayrıldı.

Kırsal ilçe ve mahallelerde içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri için ise bir yılda 115 milyon 697 bin 355 lira bütçe ile 28 proje hayata geçirildi.