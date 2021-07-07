Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi, yaşamını yitirdi.
Elektrik işçisi Mehmet Ali Koyuncu (35), Çamköy Mahallesi Değirmanbaşı Caddesi'nde çıktığı elektrik direğinde akıma kapıldı.
Koyuncu'nun direkte sallandığını görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekibince direkten indirilen Koyuncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Koyuncu'nun cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: Muğla
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