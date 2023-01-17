Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dutağaç Köyü Baraj Mevkisi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgedeki dağlık arazide kaçak kazı yapan N.C. ile S.Ö'yi suç üstü yakaladı.
Kazıda kullanılan 3 dedektör ile bazı malzemelere el konuldu.
Ekipler, iki şüpheliye adli işlem yaptı.
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