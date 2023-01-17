İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nden (ONS) yapılan açıklamaya göre, ülkede geçen yılın kasım ayı itibarıyla işsizlik oranının bir önceki aydaki yüzde 3,7 seviyesini korudu.

Ülkede toplam iş gücü açığının ekim ayına kıyasla 75 bin azaldığı aktarılan açıklamada, toplam açığın 1 milyon 161 bin seviyesine gerilediği vurgulandı.

Açıklamaya göre, ülkede kasımda çalışanların bonus ödemeleri hariç gelirleri yüzde 6,4 ile 2001 yılından bu yana en yüksek artışını kaydetti.

İngiltere'de işsizlik oranı 2021'in kasım ayında yüzde 4,1 seviyesinde bulunuyordu.