Milli Eğitim Bakanlığının "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi" kapsamına alınan lise, öğrencilerin okulun iki serasında yetiştirdikleri yıllık 1,5 milyon adet süs bitkisini kendi markası "AstarteGarden" (Bereket Bahçesi) ile yurdun dört bir yanına gönderiyor.

TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, petunya, sardunya, mine, begonya, karanfil, küpe çiçeği, gazania, Bodrum papatyası, hercai menekşe, kasımpatı gibi çiçeklerin yanı sıra üretimi yapılan iç mekan ve dış mekan bitkileriyle 40'ın üzerinde çeşidi kendi markasıyla piyasaya sunuyor.

Öğrencilerinin yer aldığı "parfüm ve krem projesi"ni hayata geçiren okul, bu ürünleri de yine aynı marka adıyla Türkiye'nin her tarafına göndermeyi hedefliyor.

Şimdilik 500'er adet aloe veralı krem ile lavanta, menekşe, zambak, yasemin ve gül gibi bitkilerden parfümler üreten okul, yakın zamanda bunu kendi internet sitesi ve PttAVM üzerinden piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Okul müdürü Ercan Gökkaya, laboratuvar hizmetleri, tarım, gazetecilik, radyo televizyon ve çocuk gelişim alanlarında 430 öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Okul seralarında mevsimlik süs bitkisi ürettiklerini, laboratuvar bölümünde ise bitkilerin analizlerinin yapıldığını anlatan Gökkaya, üretilen bitkilerden çeşitli ürünler ortaya çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Gökkaya, şunları kaydetti:

Seralarda bitkilerimizi üretiyoruz. Onların çiçeklerini toplayıp, kurutup esanslarını çıkaralım parfüm yapalım dedik. Aloe vera bitkisi üretiyoruz ayrıca. Bunun da kremini yapabilir miyiz diye düşündük. Denemelerini yaptık. Şu an burada parfüm ve krem üretiyoruz. Tarım alanında da sıvı gübremizi ürettik. Şimdi de aromatik tıbbi bitkilerin kurutulup paketlenerek satışını yapacağız. Parfüm ve krem ile ilgili marka çalışmalarımız devam ediyor, başvurusunu da yaptık.

Çiçekleri ve süs bitkilerini "AstarteGarden" markasıyla sattıklarını dile getiren Gökkaya, "PttAVM ve kendi okulumuzun okulbahcesinden.com sitesinden de satışlarımızı yapıyoruz, Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. İnşallah ürettiğimiz parfüm ve kremi de halkımız beğenecek. Onlara en kaliteli şekilde parfüm ve kremi de sunacağız" diye konuştu.

Tarım liselerinin AR-GE merkezi olabilmek için girişimlere başlandı

Bakanlıkla yapılan görüşmeler sonucunda okullarının AR-GE merkezi olabileceğini ifade eden Gökkaya, şunları söyledi:

Yazılarını yazdık cevabı henüz gelmedi ancak okulumuz tarım liseleri ile ilgili AR-GE merkezi olabilecek. Allah izin verirse biz bu kapasiteye sahibiz. Türkiye'deki bütün tarım liselerinin toprak, yaprak, su analizlerini yapabilmiş olacağız. Bu öğrencilerimizin gelişimine büyük katkı yapacak. Öğrencilerimizi 9. sınıftan itibaren temel işlemlerden başlayıp 12. sınıftan mezun olduklarında tarım alanıyla ilgili laboratuvarda yapılacak çalışmaların tümünü öğrenmiş şekilde mezun ediyoruz.

Laboratuvar alanı öğretmenlerinden Gurbet Bal ise 4 yıllık bölümde gıda, toprak ve su üzerine öğrencilere eğitimler verildiğini ifade etti.



"Mezun olduktan sonra gıda, toprak ve su analizleri ile birçok alanda görev alabiliyorlar"

Yapılan analizlerin dışında kendi markalarına bir parfüm ve krem ekleme çalışmalarının sürdüğünü anlatan Bal, "Tarım alanında bulunan seralarda yetiştirilen aromatik bitkiler toplanıp belirli aşamalardan geçiriliyor. Yetiştirilme kısmı tarım alanında, sonraki kısım olan yağlarının çıkarılması, parfüm ve krem haline getirilmesi bizde. Öğrenciler çok sayıda analiz yapabilmeyi öğreniyor burada. Mezun olduktan sonra gıda, toprak ve su analizleri ile birçok alanda görev alabiliyorlar" diye konuştu.

Öğrenciler bilgileri seradaki üretimle pekiştiriyor

Tarım alanı 9. sınıf öğrencisi Selim Güneş, bitkilerle ilgili eğitim aldıklarını ve okulun seralarında bunu üretimle pekiştirdiklerini ifade etti.

Güneş, "40 çeşidin üzerinde bitkinin üretimini yapıyoruz. Onların bakımından sorumluyuz. Bu okulda okumak bence çok iyi. Burada okumaktan dolayı memnunum" diye konuştu.

11. sınıf öğrencisi Buse Altıner de laboratuvarda kendilerine gönderilen toprak örneklerinin ölçümlerini yaptıklarını belirterek, "Tarımla uğraşan insanlar bize toprak numunesi yolluyor. Biz gönderdikleri numune ile toprağın kalitesini görüyoruz. İhtiyaç halinde toprağa neler verileceği veya ne ekilebileceği ile ilgili bilgi veriyoruz" diye konuştu.

Laboratuvar bölümü 11. sınıf öğrencisi Rabia Dinçer, "Aloe vera bitkisi kesip jel kıvamını oluşturuyoruz. Aldığımız jeli yağ ve kimyasal maddeler ile karıştırıp krem formuna getiriyoruz. Burada çok iyi eğitim alıyoruz. Bölümde gıda gibi birçok alanda da deneyler yapıyoruz. Laborant olmak istiyorum" dedi.

Laboratuvar bölümü 11. sınıf öğrencisi Edanur Ulusoy da "Daha çok parfüm ile ön plana çıkmak istiyoruz ama bunun yanında kremler de var. Okulumuz seralarından topladığımız bitkileri ön işlemlerden geçiriyoruz önce. Yıkadıktan sonra kurutma, kurutma sonrası esanslarını alıyoruz. Bu esansları belirli kimyasallarla karıştırarak parfüm formuna getiriyoruz ve şişeleme sonrası satışa sunuyoruz" şeklinde konuştu.