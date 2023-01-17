Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da otomobilde 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, aracında 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirilen sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Zülüflühan Mahallesi'ndeki bir otomobili durdurdu.
Araçta, 4 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Sürücü M.M. gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Kaçakçılık
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