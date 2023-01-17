Siirt Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2022 yılı istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Siirt Havalimanı’nda geçen yıl iç hat yolcu trafiği 50 bin 171 oldu.

İniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 518, kargo, posta ve bagaj trafiği ise 480 ton olarak gerçekleşti.