Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt Havalimanı geçen yıl 50 bin 171 yolcuya hizmet verdi
Siirt Havalimanı'nda geçen yıl 50 bin 171 yolcuya hizmet verildi
Siirt Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü 2022 yılı istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, Siirt Havalimanı’nda geçen yıl iç hat yolcu trafiği 50 bin 171 oldu.
İniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 518, kargo, posta ve bagaj trafiği ise 480 ton olarak gerçekleşti.
Etiketler: Siirt
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