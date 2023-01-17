İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane, dernek, dernek lokali ile kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının engellenmesi amacıyla çalışma yaptı.

Polisin 18 ekiple 35 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 745 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Çalışmada, kapalı alanda sigara içtiği tespit edilen 11 kişiye 6 bin 787 lira ceza uygulandı.