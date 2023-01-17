Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te 9 hükümlü yakalandı
Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Operasyonlarda, 20 şüpheli yakalandı, 1 ila 18 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Diğer 11 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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