Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sabaha kadar devam ederken ilçe merkezi beyaza büründü.

Kar yağışı ile birlikte karayolları ekipleri anayol güzergahında sabaha kadar yol açma ve tuzlama çalışması yaptı.

Araç ve yaya trafiğinde aksamaların yaşandığı ilçe merkezinde belediye ekipleri de cadde ve kaldırımlarda karla mücadele çalışması yaptı.