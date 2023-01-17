Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Artvin'de av için ormana giden kişi ölü bulundu
Artvin'in Borçka ilçesinde domuz avı için ormana giden ve kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu.
Borçka'ya bağlı İbrikli köyünde yaşayan Ömer Ç. domuz avlamak için dün evden ayrıldı.
Eve dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan Ömer Ç.'in bulunması için ailesi ve bazı köylüler çevrede arama yapsa da kendisine ulaşamadı.
Ailesinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.
5 kilometre uzaklıkta bulundu
Ömer Ç., AFAD koordinesinde başlatılan arama kurtarma çalışması neticesinde evden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu.
Bölgede bulunan kayalıktan düştüğü tahmin edilen Ömer Ç.'in cesedi ekiplerce bulunduğu yerden çıkartıldı.
Otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderilen Ömer Ç.'in cenazesi, yarın köyünde toprağa verilecek.
Etiketler: Artvin
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