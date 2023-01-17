Borçka'ya bağlı İbrikli köyünde yaşayan Ömer Ç. domuz avlamak için dün evden ayrıldı.

Eve dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan Ömer Ç.'in bulunması için ailesi ve bazı köylüler çevrede arama yapsa da kendisine ulaşamadı.

Ailesinin durumu jandarmaya bildirmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.

5 kilometre uzaklıkta bulundu

Ömer Ç., AFAD koordinesinde başlatılan arama kurtarma çalışması neticesinde evden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Bölgede bulunan kayalıktan düştüğü tahmin edilen Ömer Ç.'in cesedi ekiplerce bulunduğu yerden çıkartıldı.

Otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderilen Ömer Ç.'in cenazesi, yarın köyünde toprağa verilecek.​​​​​​​