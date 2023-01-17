Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 13:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da kolonya içen kişi hayatını kaybetti
Bursa'da kolonya içen bir kişi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Fikri B. evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kolonya içti. Bir süre geçtikten sonra Barış, rahatsızlanarak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Evine gelen sağlık ekipleri Fikri B.’a yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan Barış, 2 gün sonra doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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