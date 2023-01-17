Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 13:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
Malatya'da 12 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi ilçesi Şehitfevzi Mahallesi'nde 12 Afganistan uyruklu yakalandı.
Yürütülen soruşturma kapsamında düzensiz göçmenleri getirdiği tespit edilen bir araçtaki 6 şüpheli ise Elazığ Hankendi Jandarma Kontrol Noktasında gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesine teslim edildi.
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