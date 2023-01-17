Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Çankırı'nın Kurşunlu ve Atkaracalar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kurşunlu ve Atkaracalar ilçelerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 11 şüpheliye ait 6 adreste yapılan aramada, farklı miktar ve çeşitlerde uyuşturucu madde veçok sayıda uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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