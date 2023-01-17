Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 14:07Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ta kar: Yollar beyaza büründü
[Fotograf: İHA]
Kahramanmaraş’ın bazı bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından yollar beyaza büründü. Ekipler, küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Kahramanmaraş'ın belirli bölgelerinde kar yağışı etkili oldu, yollar beyaza büründü.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler de kar yağışı olan Göksun’un kırsal mahallelerinden Acıelma’da kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.
Ana arterler ulaşıma açık tutulurken, kar yağışı sonrası oluşabilecek aksamaların önüne geçilmesinin hedeflendiği ifade edildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, kış şartlarıyla mücadele çerçevesinde taleplerin 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırılabileceği belirtildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Kar Yağışı Yağış Hava Durumu
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