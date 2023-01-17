Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da "Narko Rehber" eğitimleri sürüyor
Adıyaman'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen "Narko Rehber" eğitimleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşlara madde ve bağımlılık nedir, uyuşturucu madde çeşitleri, madde bağımlıları ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler konularında bilgilendirmeler devam ediyor.
Ekiplerce kent genelinde gerçekleştirilen bir aylık eğitim sürecinde, 573 eğitim faaliyeti düzenlenerek, 14 bin 943 kişiye ulaşıldı.
Etiketler: Adıyaman
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