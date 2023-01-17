İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşlara madde ve bağımlılık nedir, uyuşturucu madde çeşitleri, madde bağımlıları ile karşılaşıldığında yapılması gerekenler konularında bilgilendirmeler devam ediyor.

Ekiplerce kent genelinde gerçekleştirilen bir aylık eğitim sürecinde, 573 eğitim faaliyeti düzenlenerek, 14 bin 943 kişiye ulaşıldı.