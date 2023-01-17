İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Hamidiye Mahallesi'ndeki bir iş yerinde M.C'nin gümrük kaçağı cep telefonu ticareti yaptığı tespit edildi.

Yapılan aramada M.C'nin üzerinde ve iş yerinde ele geçirilen 30 gümrük kaçağı cep telefonu, 21 şarj adaptörü ve kablosuna el konuldu.

Şüpheli gözaltına alındı.