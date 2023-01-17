Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 15:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dur ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Adıyaman'da "dur" ihtarına uymayan ve uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan otomobili durdurmak istedi.
Sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil, Karadağ mevkisi yakınlarında yakalandı.
Ekipler otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.
Gözaltına alınan O.A'ya "dur" ihtarına uymamak ve uyuşturucu etkisiyle ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin 287 lira idari para cezası kesildi.
Etiketler: Adıyaman
Sıradaki Haber
Ravza kapalı pazar alanı yenileniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz