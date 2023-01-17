Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 15:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ravza kapalı pazar alanı yenileniyor
Mardin Büyükşehir Belediyesi Ravza kapalı pazar alanında yenileme çalışması yürütüyor.
İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, vatandaşları ve pazar esnafını kışın soğuktan, yazın da sıcaktan korumak, daha modern ve düzenli bir ortamda satış ve alış veriş yapmalarını sağlamak için Ravza Caddesi'ndeki pazar alanında yenileme çalışması başlattı.
Çalışmalar kapsamında, pazarın çevresi izolasyon malzemesi ile çevrilecek, alanın denetiminin sağlanması için zabıta odası yapılacak.
Alanda ayrıca kadın ve erkekler için tuvalet ile mescit yapılacak.
Etiketler: Mardin
Sıradaki Haber
İngiltere'de işsizlik oranı yüzde 3,7 seviyesini korudu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz