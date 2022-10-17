Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi 10:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da bin 354 şahıs 225 araç sorgulandı
[AA (Arşiv)]
Afyonkarahisar'da "Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması" denetimlerinde, bin 354 şahıs 225 araç sorgulanırken yeterliliği bulunmayan araçlara gerekli cezai işlemler uygulandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması" denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde denetimler gerçekleştirildi.
Toplamda 156 personel ve 44 ekip ile şüpheli şahıslara yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, bin 354 şahıs 225 araç sorgulanırken yeterliliği bulunmayan araçlara gerekli cezai işlemler uygulandı.
Etiketler: Afyonkarahisar Denetim Terörle Mücadele
Son Haberler
- 11:59
- 11:55
- 11:46
- 11:56
- 11:38
Sıradaki Haber
Gediz'de mevsimlik çiçek dikimi başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz