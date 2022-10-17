Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Huzurlu Sokaklar ve Terör Uygulaması" denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde denetimler gerçekleştirildi.

Toplamda 156 personel ve 44 ekip ile şüpheli şahıslara yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, bin 354 şahıs 225 araç sorgulanırken yeterliliği bulunmayan araçlara gerekli cezai işlemler uygulandı.