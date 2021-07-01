Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 04:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Hasan D'nin yönetimindeki 02 FZ 974 plakalı otomobil ile M.E'nin kullandığı elektrikli bisiklet Kapcami Mahallesinde çarpıştı.
Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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