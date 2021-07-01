Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 04:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çubuk’ta otobüsün çarptığı bisikletli yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde servis otobüsünün çarptığı bisikletli yaralandı.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde alınan bilgiye göre, R.G. yönetimindeki 06 CNV 60 plakalı servis otobüsü, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı eski Şabanözü kavşağında, bisikletiyle yola çıkan Y.D'ye çarptı.
Yaralanan Y.D, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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