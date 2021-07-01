Hacıbektaşoğlu, tesis müdürü Sinan Çelik'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kentin kalkınma lokomotifinin tarım ve hayvancılık olduğunu ifade eden Hacıbektaşoğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin ortak yürüttüğü proje kapsamında hizmet veren tesisin Siirt için büyük bir kazanım olduğunu, belli bir işlemden geçirilen Siirt fıstığının marka değerinin her geçen gün arttığını aktardı.

