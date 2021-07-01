Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 04:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, entegre fıstık işleme tesisinde incelemede bulundu
[Fotoğraf: AA]
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, entegre fıstık işleme tesisinde incelemede bulundu.
Hacıbektaşoğlu, tesis müdürü Sinan Çelik'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kentin kalkınma lokomotifinin tarım ve hayvancılık olduğunu ifade eden Hacıbektaşoğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği'nin ortak yürüttüğü proje kapsamında hizmet veren tesisin Siirt için büyük bir kazanım olduğunu, belli bir işlemden geçirilen Siirt fıstığının marka değerinin her geçen gün arttığını aktardı.
Etiketler: Siirt
Sıradaki Haber
Erzincan Valisi Mehmet Makas, kararsız vatandaşları aşı olmaya ikna etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz