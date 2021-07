Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Himmetoğlu Köyü'nde yaşayan ve 83 yaşında Covid-19'u yenmeyi başaran Ayşe Terli, evinin bahçesinde 60 yıldır yetiştirdiği güllerden 30 yıldır reçel yapıyor ve bu reçelleri çocuklarına, torunlarına, kendisini ziyarete gelenlere ve köydeki komşularına hediye ediyor.

Ayşe nine, evinin bahçesindeki çiçeklerle her gün ilgileniyor ve onlara gözü gibi bakıyor. Adeta çocukları gibi gördüğü güllerini sevgiyle büyüten Ayşe nine, güllerinin kokularını ise ayrı bir seviyor.

Ayşe Terli, gül yetiştirmeye ve onlardan reçel yapmaya nasıl başladığının hikayesini, AA muhabirine anlattı:

"Gül ağacını rahmetli beyim Hafız Ali Terli, 60 sene önce Karacabey'den getirdi. Ben de bakımını yapıp büyüttüm. Zamanla o gül ağacının dallarını alıp, bahçenin başka yerlerine de diktim. Böylece fidanlar çoğaldı ve bir sürü gül ağacı oldu. Bazılarını yine bu bahçeye diktim, birçoğunu da isteyenlere hediye verdim. Güller açtığı zaman evin önünde güzel görünüyorlar ve çok güzel kokuyorlar. Otuz sene önce gülden reçel yapmayı öğrendim ve ben de her sene olgunlaşan gülleri toplayıp reçel yapıyorum. Çocuklarıma, torunlarıma, komşulara hediye ediyorum."

"Bu hastalık çok fena bu yaşıma geldim böyle hasta olmadım"

Geçen yılın sonunda Kovid-19 hastalığına yakalandığını ve yirmi gün boyunca hastalıktan çok etkilendiğini dile getiren Ayşe nine, "Bu hastalık çok fena. Bu yaşıma geldim hiç böyle hasta olup günlerce yatmadım. Ama Kovid-19'u çok zor geçirdim. Bir daha sağlığıma kavuşamayacağımı ve bu hastalıktan öleceğimi bile düşündüm." dedi.