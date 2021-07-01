Siirt Valisi ve Belediye Bakan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) Türk-Katar ortaklığıyla yapılan tesiste incelemede bulundu.

Hacıbektaşoğlu, tesis inşaatının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgi alan Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki en büyük çinko yatırım tesisinde montaj ve inşaat çalışmaları sürüyor. İnşaat yaklaşık yüzde 80 oranında tamamlandı. Tesisin tamamlanmasıyla ilk etapta 1000 kişiye istihdam sağlanacak ve ilk faz itibarıyla yıllık 50 bin ton külçe elde edilecek. Siirt Organize Sanayi Bölgesinin genişletme çalışmaları da devam ediyor. İşadamlarını Siirt'e yatırım yapmaya davet ediyoruz."

Hacıbektaşoğlu, Siirt'in gelecekte enerji, madencilik, tarım, hayvancılık ve turizmle cazibe merkezi olacağını sözlerine ekledi.

