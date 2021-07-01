Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 04:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kumluca'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Kumluca ilçesinin Adrasan Mahallesi'nde yol kenarındaki ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Adrasan Mahallesi Seylemit mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle büyüme eğilimindeki yangına, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ve Büyükşehir Belediyesi Adrasan İtfaiye birimi müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, büyümeden söndürüldü.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışması yaptığı bildirildi.
Etiketler: Orman Yangını
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