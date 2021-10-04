"Gıdamı Koruyorum Projesi" kapsamında gıda işletmelerinden toplanan organik mutfak atıkları, kompost makineyle gübreye dönüştürüldü.

Atıklardan elde edilen gübre, Kozan ilçesinde Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve İŞKAD Başkanı Berman Mantı tarafından orman yangınında zarar gören zeytin bahçelerinde toprağa karıştırıldı.

Başkan Akay, etkinlikte Kozan'a yaralarını sarılması için destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Belediye olarak 1,5 yıldır kompost ürettiklerini anlatan Akay, atıklardan elde ettikleri gübrenin toprağa canlılık vereceğini ve daha çabuk iyileşmesini sağlayacağını vurguladı.