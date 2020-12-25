Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da jandarma ekipleri, uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.
Adana'da alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi’nde yaşayan Y.D’nin uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kovalamaca sonucu yakalanan Y.D’nin aracında yapılan aramada 13 pakette satışa hazır 80 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 890 lira ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan zanlının karakoldaki işlemleri sürüyor.
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