Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi yaptığı açıklamada hava sıcaklıklarının hafta sonu kuzey ile iç kesimlerde mevsim normallerinin 7 ila 10, diğer bölgelerde 3 ila 6 derece üzerine çıkmasının bekliyor.

İç Anadolu'da hava sıcaklıkları artacak

Sıcaklıkların Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta da mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların hafta boyunca devam edeceği öngörülüyor.

Hafta sonu hava sıcaklığının Kayseri'de 12, Kırşehir'de 11, Nevşehir'de 10, Sivas'ta 7 ve Yozgat'ta 10 derece olması bekleniyor.

Bölge genelinde önemli bir yağış durumu beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer görüş engelleyici hadiselerin (sis, pus ve benzeri) görülebileceği tahmin ediliyor.

"Soba ve doğal gaz zehirlenmelerine karşı dikkat" uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, bölgedeki değerlendirmeleri doğrultusunda rüzgârın güney yönlerden esmesi beklendiğinden soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

