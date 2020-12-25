Dağlardan gelen kar ve yağmur sularının oluşturduğu küçük şelaleler ve doğal havuzlar, görsel şölen sunuyor. Vadi tabanında yaklaşık 2 metre derinliğindeki akarsu, kış aylarının henüz hüküm sürmediği Antalya'da bitki örtüsünün canlı kalmasını sağlıyor.

