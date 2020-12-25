Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 14:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gökdere Vadisi doğal güzellikleri
Antalya kent merkezindeki vadilerin en büyüğü olan Gökdere Vadisi, Torosların doğal güzelliklerini yansıtıyor.
Dağlardan gelen kar ve yağmur sularının oluşturduğu küçük şelaleler ve doğal havuzlar, görsel şölen sunuyor. Vadi tabanında yaklaşık 2 metre derinliğindeki akarsu, kış aylarının henüz hüküm sürmediği Antalya'da bitki örtüsünün canlı kalmasını sağlıyor.
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